“Çorum, İstanbul ya da Ankara'nın bir semti mi?”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Çorum ziyaretini değerlendirdi.

Özhaseki’nin Çorum ziyaretinde Çorum’un yerine Ankara ve İstanbul’un öne çıktığını ifade eden Özsaçmacı, “Çorum, İstanbul’un bir semti veyahut Ankara’nın bir ilçesi mi pek anlayamadık. ‘İstanbul’ dedi, ‘Ankara’ dedi, topladı çıkardı ‘İzmir’ dedi” diye konuştu.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Masum ve mazlum Çorumlu hemşerilerim uzun yıllardır makûs talihlerinin ha bugün ha yarın kırılacağını ümit ederek yaşamaktalar. Değerli kadirşinas hemşerilerim adam sandıklarının verdiği sözlere inanarak yirmi yıldır beklemekte, beklemekte beklemesine de bir de üstüne her dönem ayrı kandırma girişimlerine maruz kalmakta nerde yatırımlar, nerde ha şimdi ha bugün yapılıyor denenler diye beklemekte.

Evvel ki gün şehrimize iktidarın en yetkili temsilcilerinden biri geldi. Bizlerde dahil tüm hemşerilerim Çorum için neler diyecek diye bekledik, bekledik, durduk.

Velhasıl tuyumuna seyirden politikacıların Çorum’u nasıl heşlediklerini görmekteyiz bir şehir ancak böyle tengdirilir.

Çorum, İstanbul’un bir semti veyahut Ankara’nın bir ilçesi mi pek anlayamadık. İstanbul dedi Ankara dedi, topladı çıkardı İzmir dedi.

Sevgili hemşerilerim iktidarın temsilcisi ne dedi siz biliyor musunuz?

Varsayımlar, polemikler, saraydan yaşam formaları, esnaf süper, çiftçi bolluk içinde, aksini iddia eden bütün kötülüklerin kaynağı gibi cümleler.

Değerli Çorumlu hemşerilerim bu üç tas has hoş hoşaf açıklamalardan ben bir şey anlayamadım. Bilirsiniz bizim buralarda; Üç dedi, Beş dedi, çıkarttı otuz dedi denen durum oldu. Hadi hep birlikte tekerleme söyleyelim; Üç tas has hoş hoşaf.” (Haber Merkezi)