Çorum İŞKUR’a takdirname

Uzun yıllardan beri Çorum Sosyal ve Güvenlik Kurumu’nda başarıyla görev yaptıktan sonra Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanan Ali Şahan başarılı çalışmalarına burada da devam ediyor.

Her gün yüzlerce kişiye hizmet sunulan kurumunun Çorum’da sorunsuz bir şekilde hizmetlerini sürdürmesinde önemli rol üstlenen Ali Şahan, personelleriyle birlikte başarılı çalışmalarından dolayı daha önce Çorum Valiliği’nce “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmişti. Şahan ve ekibi son olarak da İŞKUR Genel Müdürlüğünce Takdir Belgesi ile ödüllendirildi. (Haber Merkezi)