Çorum İş Kulübü artık online

İş arayanların iş arama sürecindeki motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen İş Kulüpleri, bu hedef doğrultusunda dezavantajlı gruplara uygulamalı iş arama becerileri eğitimleri veriyor. İş Kulübü’nün faaliyete başladığı günden bu yana 226 kişiden oluşan geniş bir gruba; birebir uygulamalı eğitimler verdiğini belirten yetkililer, yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

Tüm dünyada görülen Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuz etkiler ülkemizde de görülmüş, Devletimiz vatandaşlarımızın bu sürecin getirdiği olumsuzluklardan etkilenmesini en az düzeye indirmek için birçok tedbiri almış ve faaliyete geçirmiştir. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bu sürece uygun bir şekilde tedbirlerini almış olup, faaliyetlerini hassasiyetle sürdürmektedir. İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İş Kulübümüz de gerekli tedbirlerini almıştır. Bu tedbirler kapsamında aynı ortamda çalışmanın neden olabileceği riskleri göz önünde bulundurup, eğitimlerine online olarak devam etme kararı almıştır. Sizde İş Kulübü eğitimlerine katılmak ve iş arama sürecinin tamamını yönetebilmek için ihtiyaç duyacağınız, bireysel farklılıklarınızı dikkate alan işbirlikçi yöntem desteği için bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. İŞKUR’un bütün hizmetleri ücretsiz olduğu gibi İş Kulübü eğitimleri de tamamen ücretsizdir.”(Haber Merkezi)