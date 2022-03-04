Çorum iş insanı trafik kazasınca hayatını kaybetti

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada Çorumlu Ömer Kürşat Durukan vefat ederken, 3 kişi yaralandı. Trafik kazasında ağır yaralanan Çorumlu iş insanı Murat Durukan'ın oğlu olan Ömer Kürşat Durukan (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çağdaş Çelik (37) idaresindeki 03 HK 335 plakalı otomobil, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Sezer Dönmez (37) idaresindeki 41 YR 225 plakalı üzerinde kule vinç taşıyan TIR’a arkadan çarptı. TIR’a çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi.



Kazada otomobil sürücüsü Çağdaş Çelik ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Kürşat Durukan (33), Bahadır Bakay (27) ve Kadir Keskin (27) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ömer Kürşat Durukan, Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

