Çorum iş dünyasının enerji taleplerini bakana iletildi

Milletvekili Ceylan, Milletvekili Kaya ve Ankara’ya gelen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret arından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın başta iş dünyasının bir takım talep ve istekleri başta olmak üzere çeşitli konularda kendilerine ilettiği istek ve talepleri ilgili kişi ve kurumlarla görüşerek çözmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Çorum merkez ve ilçelerde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikaların ve diğer Sanayi Bölgelerindeki Sanayici ve İş Adamlarının enerji ile ilgili taleplerinin olduğunu söyleyen Ceylan, bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüklerini anlattı. Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Bakan Dönmez’e sanayicilerin taleplerini ilettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Bakan Dönmez’in de taleplerine olumlu yaklaştığını kaydetti.

Ceylan, Çorumluların selamlarını da ilettikleri Bakan Fatih Dönmez’e gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

