Çorum iş dünyası ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Çorum iş dünyasına ve sanayiye yön veren iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda iş insanlarının sorun ve taleplerini yetkili ağızlardan dinlerken, partinin proje ve eylem planı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıya; Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte milletvekilleri, parti yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. (Haber Merkezi)