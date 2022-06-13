Çorum İMO’da Özgür Kılıç güven tazeledi 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Kılıç, Ankara Şube ve Genel Merkez seçimlerinden sonra Çorum Temsilciliği görevine tekrar kendisi ve yönetim kurulu üyeleri Gürkan Akoğlu, Hakan Duman, Arif Can Akbal ve Mehmet Karataş’ın getirildiğini vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)

