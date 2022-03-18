“Çorum, imalat ve ihracatta yüksek performans gösterdi”

Yusuf Ahlatcı, Çorum’da savunma sanayiine yönelik üretim hazırlıkları devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Çorum’u ziyareti öncesi Bakan Yardımcısı Dere ile görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, makina imalat ve döküm sektörleri ile ihracatta yüksek performans gösteren Çorum’un, savunma sanayii alanında da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

(Haber Merkezi)

