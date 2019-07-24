Çorum ile Telsiai arasında işbirliği fırsatları değerlendirildi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgut İlgü tarafından katılımcılara Çorum sanayisi konusunda brifing verildi. Toplantının sonrasında Litvanya’nın en büyük süt ürünleri üreticisi olan ve üretim tesisleri Telsiai’de olan, günlük 1 milyon litre süt işleme kapasiteli Dziugas peynir işletmesi ziyaret edildi. Ziyarette firma temsilcileri heyete çalışmaları ve işbirliği fırsatları konusunda brifing verdi.

Ziyaretin ikinci gününde proje etkinlikleri kapsamında Akıllı Şehir uygulamaları semineri düzenlendi. Belediye çalışanları ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda proje koordinatörü Ömer Maz ve Koordinatör Yardımcısı Mehmet Aydınkal proje ve Çorum Belediyesi faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Sonrasında Telsiai Belediyesi proje yöneticisi Evelina Dirzininkiene tarafından akıllı şehir tanımı, bileşenleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Heyet, etkinlikler kapsamında Belediyenin akıllı şehir uygulamaları konusundaki ziyaretlerinin yanı sıra her yıl geleneksel olarak düzenlenen Telsiai Samagotian festivaline de katılım sağladı.

(Haber Merkezi)