Çorum İl Milli Eğitim’de projeler ele alındı

Düzenlenen toplantılarda Çorum genelinde yürütülmesi planlanan ulusal, uluslararası ve yerel projelerin genel bilgilendirilmesi yapıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projelerimiz hem akademik hem de sosyal kültürel faaliyetler ile iki yönlü ilerleyecek. Amacımız öğrencilerimize kendilerine misyon ve vizyon oluşturmayı sağlamak. İlimizde hem akademik başarıyı hem de sosyal faaliyetleri nicel ve nitel olarak daha yukarılara taşınması için el ele gönül gönüle vererek gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

Abdullah Kodek’in konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi personeli tarafından önceki yıllara ait gerçekleştirilen çalışmalar, istatistiki veriler ile yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmaların yanında TÜBİTAK, Teknofest, OKA, e-Twinning ve Erasmus projelerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

