Çorum iki aylık ihracatı ile halen bölgesinin lideri

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Şubat’ta yüzde 135,5 oranında arttı. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat yüzde 46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Samsun’da Şubat ayında 107,1 milyon dolar ihracat, 53,4 milyon dolar ihracat, Tokat’ta ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 1,7 milyon dolar, Amasya’da ihracat 9 milyon dolar, ithalat 4,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Volkan SINAYUÇ)

