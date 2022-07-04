Çorum ihracatını en çok arttıran ilk 10 il arasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı.

Öte yandan ihracatını en çok artıran ilk 10 il arasında yüzde 95,7 ile Bitlis, yüzde 86,6 ile Nevşehir, yüzde 84,05 ile Tunceli, yüzde 73 ile Çorum, yüzde 63,4 ile Kilis, yüzde 58,7 ile Kırşehir ve yüzde 57,1 ile Aksaray yer aldı.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 19,2 artarak 114 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İlk yarıda ülke genelindeki 81 ilden 67'si ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı. (AA)

