“Çorum ihracatını en çok arttıran 9 ilden biri”

TİM Başkanı İsmail Gülle, aralarında Çorum’un da bulunduğu İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Zonguldak, Aydın, Diyarbakır ve Niğde’nin tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını Ekim ayında gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Ekim ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolara ulaştı. Böylelikle ihracat ailesi tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırdı. Yılın ilk 10 ayında, yüzde 34’lük artışla 181,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215,7 milyar dolarla da yıllık 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine bir kez daha çıkma başarısı gösterdi.

61 İL İHRACATINI ARTIRDI

TİM Başkanı İsmail Gülle, 61 ilin ihracatını artırdığını belirterek, “İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Çorum, Zonguldak, Aydın, Diyarbakır ve Niğde ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, Ekim ayında gerçekleştirdiler. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu. Ayrıca, ihracatını 250 milyon dolar artıran İzmir ve 212 milyon dolar artıran Hatay illerimizin performansı oldukça değerliydi” şeklinde konuştu.

“BİZLER İÇİN İSTİKRARLI KUR,

İSTİKRARLI İHRACAT DEMEKTİR”

Büyümeye ihracatın katkısına da değinen Gülle, “İhracatçılarımız hiçbir zaman döviz kurlarında spekülatif artıştan yana olmamıştır. İhracatçılarımızın kurların yükselişi ile ilgili bir talebi ya da beklentisi de hiçbir zaman olmamıştır. Bizler için istikrarlı kur, istikrarlı ihracat demektir. Rakamlar da zaten net bir şekilde gösteriyor ki; kurun seviyesi ne olursa olsun ihracatta rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyoruz. Bizler, üretim için, istihdam için, bu ülkenin müreffeh yarınları için çalışan kocaman bir aileyiz. Bizler, üretim için, istihdam için, bu ülkenin müreffeh yarınları için çalışan kocaman bir aileyiz. Yıl sonunda, birçok uluslararası kuruluşun değerlendirmesine göre ülkemiz yılı yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacak. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından, ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz” diye konuştu. (İHA)

