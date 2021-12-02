Çorum, ihracat artışıyla dikkatleri üzerine topladı

İhracat rekoruyla tamamlanan ilk 10 ayın ardından, kasım ayında da rekora ulaşıldığını, kasım ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Gülle, “Böylece yılın ilk 11 ayında ihracatımız, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 221 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız” dedi.

Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olduğunu bildiren Gülle, bu şehirler haricinde, artışıyla dikkati çeken illerin ise ihracatını 249 milyon dolar artıran Çorum ve 244 milyon dolar artıran İzmir olduğunu söyledi.

TİM Başkanı Gülle, İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilin; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını kasım ayında gerçekleştirdiğini, bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olduğunu, bu şehirler haricinde, artışıyla dikkati çeken illerin ise ihracatını 249 milyon dolar artıran Çorum ve 244 milyon dolar artıran İzmir olduğunu ifade etti. (A.A.)

