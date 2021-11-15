Çorum İHH’den mazlumlar için hayır kermesi 

İHH Şube Başkanı Selim Özkabakçı, ve İHH Kadın Kolları Başkanı Merve Taşkaya gözetiminde soğuk kış günleri yaklaşırken mazlumlar yararına Murat Evler 6. Sok. No: 12 adresindeki vakıf merkezinde açılan kermes büyük ilgi gördü.

Vali Mustafa Çiftçi’nin de ziyaret ederek bilgi aldığı kermeste

Kadın gönüllülerin el emeği ile hazırladığı kuru mantıdan, tereyağlı su böreğine, ev baklavasından, triliçeye, çiğ köfteden, gözleme çeşitlerine, katmer ve hingala kadar gıda ürünleri ile bez çanta, puşi, defter, rozet ile takıların yer aldığı hayır çarşısında elde edilecek gelir mazlumlar için harcanacak.



(Haber Merkezi)

