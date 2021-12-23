Çorum İHH’dan Milli Eğitim ziyareti

Yapılan ziyarette Çorum İHH’nın eğitim alanındaki projeleri tanıtıldı. İHH Yetim çalışmaları ve kapsamı anlatıldı. Çorum İHH Yetim Sorumlusu Mehmet Çalışkan, yereldeki ihtiyaç sahibi tüm yetimlere ulaşmak ve desteklemek istediklerini ifade etti. Çorum Genç İHH ve İHH Kadın kollarının yapmaya hazırlandığı projeler konuşuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüşler alındı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek eğitim adına yapılacak projelerin kendileri için önem arz ettiğini ve yapılacak projeler için her zaman kendileriyle görüşülebileceğini ve desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti.

Ziyaret Sonunda Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Abdullah Kodek’e İHH çalışmalarını içeren bir çanta hediye etti. (Haber Merkezi)

