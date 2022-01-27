Çorum İHH, yetimleri bakanlık desteğiyle sosyal hayata kazandıracak

Yetim birimi sorumlusu Mehmet Çalışkan, dernek merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Çorum'da 112 çocuğa düzenli destek sağladıklarını söyledi.

"Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi Projesi"nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendiğini belirten Çalışkan, "Projemizde, sosyal açıdan dezavantajlı bireylerde sahiplenilme duygusunun oluşturulmasını, hedef kitlenin aynı amaç için birlikte hareket etme ve bütünün önemli bir parçası olduğunun farkına varmasına katkı sağlamayı, yetim çalışması yapan ya da yapmaya istekli gönüllü grubunda farkındalık oluşturmayı, hedef kitlenin ülkemizde bu tip çalışmaların yeni olmadığı, tarihi kodlarımızda yerinin bulunduğunun farkına varmalarını, sosyal hayata dahil edilmesine katkı sunmayı, bilgi ve görgü düzeylerinin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Çalışkan, proje kapsamında değerler eğitimi, dijital okur yazarlık, akıl oyunları eğitimleri, aile içi iletişim ve başarı hikayeleri seminerleri verilmesinin yanında yaz döneminde Hatay Reyhanlı, Şanlıurfa ve Mardin gezilerinin düzenleneceğini kaydetti.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı da Esed rejiminden kaçıp Suriye'deki kamplara sığınan mültecilerin zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, katılımcılardan yardım kampanyalarına katkı beklediğini dile getirdi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve İHH gönüllüleri katıldı.