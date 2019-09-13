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Çorum İHH, kurban bağışında bölge birincisi

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, kurban bağış kampanyasında bölge birincisi olduklarını belirtti.

Çorum İHH, kurban bağışında bölge birincisi

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, kurban bağış kampanyasında bölge birincisi olduklarını belirtti.

13 Eylül 2019 Cuma 22:42
Çorum İHH, kurban bağışında bölge birincisi

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, kurban bağış kampanyasında bölge birincisi olduklarını belirtti.

Özkabakçı, İHH'nin yardım faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bağışlanan 51 bin 447 hisse kurbanı 93 ülkede 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdığını vurguladı.

Kampanyaya Çorum'dan hayırseverlerin de katkı sağladığını aktaran Özkabakçı, “Bayram öncesi Çorum'da yetim ve muhtaç ailelere bayramlık yardımı ve kumanya yardımı yaptık. Bayramdan sonra da kurban paylarını Çorum'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kurban bağış kampanyasının “İyilikte payınız olsun” sloganıyla yürütüldüğünü hatırlatan Özkabakçı, şunları kaydetti:

“1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 27 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurban kampanyası kapsamında İHH, 333 bin 800 kilometre kat ederek 228 şehre ulaştı. İHH, hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyon 57 bin 880 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.” (AA)

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