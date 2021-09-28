Çorum İHH Kadın Kolları’ndan gönüllü buluşması
Çorum İHH Kadın Kolları, Çorum İHH Ofisi Mavi Marmara Konferans Salonu’nda halka açık olarak kadın gönüllüleri ile buluştu. Gönüllü Buluşması'nda İHH Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Taşçı konuşmacı olarak yer aldı.
Program Kur'an tilavetiyle başladı. Çorum İHH'nın 2021 yılı faaliyetlerini gösteren sinevizyon gösterimi yapıldı. Programın açılış konuşmasını Çorum İHH Kadın Kolları Başkanı Merve Taşkaya yaptı. Taşkaya yaptığı konuşmada Çorum İHH'nın faaliyetleri ve yapacakları hakkında bilgiler verdi. Özellikle mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlere dikkat çekti.
“İYİLİKTE ÖNCÜ OLUN”
Araştırmacı Yazar, İHH Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı verdiği konferansta, Bosna Savaşı'ndan bu yana İHH'nın kuruluş sürecini anlattı. İHH’nın öncü olduğu projelerden bahsetti. Konuşmasında “İyilikte öncü olun ki bu sizin için sadaka-i câriye olsun” dedi.
Filistin’den Moro’ya kadar yaşanan zulüm ve sıkıntılara değindi, ümmet bilincini vurguladı. Suriye’de yaşanan drama da dikkat çeken Taşcı Çorum İHH’ya ve Çorum halkına İHH’ya vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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