Çorum İHH destek çağrısı yaptı

İlk yardım eğitimini tamamlamış, acil durum ve afet bilinci eğitmeni olan İHH üyelerinin dağıtımları yaparken virüsten korunma ve hijyen konusunda bilgilendirmeler yaptığını belirten Özkabakçı, 65 yaş üstü- 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olanlara kesinlikle evden çıkmamalarını, diğer yaş gruplarında olanlara da çok zorunlu olunmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye halkının, her zaman bütün dünyaya yardım ettiğini, 30 yıldır İHH olarak hayırseverlerin verdikleriyle dünyanın her yerine ulaştıklarını anlatan Özkabakçı, “135 ülkeye gittik. İnsanların dertlerine çare olmaya gayret ettik. Fakat bugün Türkiye zor durumda, bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye’deki sıkıntıyı atlatana kadar buradaki halkımız için dağıtmaya karar verdik.

Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Ramazan kolileri de dahil olmak üzere Türkiye’deki mağdur ailelere verilmek üzere hazırladık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız.

Hayırsever Çorum Halkını İHH olarak başlatmış olduğumuz “Şimdi dayanışma vakti” İnsani Yardım Kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz. Milletimizle ve halkımızla beraber bu sıkıntıyı aşacağız inşallah.

İHH aracılığıyla işten çıkartılan ve mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, TURKİYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine TURKİYE koduyla bağışta bulunarak mağdur ailelere destek verebiliyor. Çorum İHH olarak bize ulaşmak isteyenler 0364 224 2620 nolu telefondan ya da Üçtutlar Mh. Muratevler 6.Sk. No:12 Çorum adresinden ulaşabilirler” dedi. (Haber Merkezi)