Çorum İHH'dan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 110 aileye yardım

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, iHH gönüllülerince 110 ailede yaklaşık 500 kişiye insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yardım faaliyetlerini aksatmadıklarını vurgulayan Özkabakçı, "Çorum merkez ve ilçelerinde bulunan yetim, dul, yaşlı, engelli, işsiz kalarak geçici mağduriyete uğramış ailelere kuru gıda kolisi, alışveriş kartı ve ek olarak nakit yardımı ulaştırmak amacıyla proje başlattık. Hedefimiz Çorum'da 5 bin aile üzerinden 25 bin kişiye ulaşmak. Vatandaşlarımız fitre ve zekatları ile kampanyamıza destek olabilir." ifadesini kullandı.

Özkabakçı, Çorum İHH olarak salgından en çok etkilenen aileleri ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.