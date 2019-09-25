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“Çorum için yorulmadan çalışacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, göreve başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdiri ile Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından MHP Çorum İl Başkanlığı görevinin kendisine verildiğini ifade etti.

“Çorum için yorulmadan çalışacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, göreve başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdiri ile Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından MHP Çorum İl Başkanlığı görevinin kendisine verildiğini ifade etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:05
“Çorum için yorulmadan çalışacağız”

Kutlu davanın bayrağını teslim aldığını anlatan Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi’nde yıllardır nefer olarak sürdürdüğü faaliyetlerini daha büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Türk Milletinin kutlu devlet, hür ve bağımsız millet davasının yılmaz savunucusu ve teminatı olan Ülkücü Hareketin yegane siyasi kurumu olan MHP kadrolarında bir nefer olmanın siyasal, sosyal ve tarihsel sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Agah Karapıçak, Türk Milletinin refahı ve Türk Devletinin bekasını her türlü meselenin üzerinde gördüğünü söyledi. Son yıllarda ülkenin içeriden ve dışarıdan kaynaklı olarak maruz kaldığı tehdit ve saldırılar karşısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her fırsatta vurgu yaptığı milli politikalar için yorulmadan çalışacaklarını belirten Karapıçak, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ortaya çıkan tehditlerin, küresel emperyalist güçlerin coğrafyaya kasteden hain emellerine yönelik girişimlerinin, Türk Milliyetçilerinin yükünü ve sorumluluğunu her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini dile getirdi.

Karapıçak, “Liderimizin Önce Ülkem ve Milletim, sonra partim ve ben anlayışı siyaset anlayışımızın taviz kabul etmez ilkesi olacaktır. Hiçbir şahsi menfaat ve çıkar Milli Ülkülerimizin üzerinde olamayacaktır.

Genç, dinamik ve inanmış siyaset kadromuzla, ilimizin gelişmesi ve kalkınması için hak ettiği yatırımlara kavuşması için gece gündüz yorulmadan çalışacağız. Eş, dost, yandaş kayırmacılığına hapsolmuş kısır ve ucuz politik yanlışlara müsaade etmeyeceğiz. Çorum’u özlediği ve hak ettiğim memleket için siyaset, millet için hizmet anlayışına kavuşturacağız. Gönlümüz hep Çorum, aklımız hep Türkiye olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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