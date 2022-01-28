“Çorum” için yeni projeleri ele aldılar
Adalet ve Kalkınma Partibi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aşgın ile görüşen Ahlatcı, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.
Güncel 28.01.2022, 21:30
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AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ziyaretle ilgili, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı İl Belediye Başkanlığında ziyaret ettik. Başkanımızla projelerimiz ve devam eden çalışmalarımız hakkında istişarede bulunduk” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya belediyemize yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ediyorum. Başkanımızla projelerimiz ve devam eden çalışmalarımız hakkında istişarede bulunduk. Tüm teşkilatlarımızla birlikte Çorum için aşkla çalışıyoruz” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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