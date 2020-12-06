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Çorum için olağanüstü ve şiddetli kuraklık riski

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini belirterek başta Samsun olmak üzere Orta Karadeniz Bölgesi’nin olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Güncel 06.12.2020, 19:08
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Çorum için olağanüstü ve şiddetli kuraklık riski

Son 3 ayda “çok şiddetli kuraklık” yaşayan Samsun’da 4 aylık içme suyu rezervinin kaldığı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmur yağmasa da mevcut rezervlerimiz bize yetiyor” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü korkutan kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer alıyor. Ağustos ve Ekim aylarını kapsayan haritasına göre son 3 ayda Çorum’un da yer aldığı Orta Karadeniz Bölgesi ve Samsun’da “çok şiddetli kuraklık” yaşandı.

“Haritanın gelecek için düşündürdü” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen kentin sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Demir, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.

50-60 yıllık bir projeksiyonla çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, “İçme suyu sıkıntısı noktasında Samsun’da şu anda bir problem gözükmüyor. Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmur yağmasa da mevcut rezervlerimiz bize yetiyor. Ama biz bununla da kalmıyoruz yine içme suyu temini konusunda çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı haritada ilimizin de olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinin olduğu gözleniyor.

(İHA)

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