“Çorum için, hava kirliliğine yol açmayacak yakıt zorunlu”

Çorum’un, Bakanlık genelgesinde belirtildiği üzere “yüksek kirlilik potansiyeli” olan iller sınıfında yer aldığına dikkat çekilen basın açıklamasında, Çorum’un 800 metre rakımlı Çorum Ovası’nda bulunduğu ve 1.000 metre rakımlı yüksek tepelerle çevrili olduğu belirtilerek, “Kış aylarında meydana gelen enverziyon sebebiyle ısınma sonucu oluşan duman ve is ile ortam tozu yükselerek dağılmamakta ve askıda kalarak tekrar yere çökelmektedir.” denildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün basın açıklamasında daha sonra şu değerlendirmelere yer verildi: “Şehrimizde hava akımının kış döneminde zayıf olması da enverziyonun şiddetini artırmaktadır. Sık görülen enverziyon etkisi ile özellikle kış döneminde hava kirliliği yoğun olarak hissedilmekte ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.”

“Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile hava kalitesi sınır değerleri 1 Ocak 2009 tarihinden başlayarak Avrupa Birliği müktesabatı çerçevesinde kademeli olarak azaltılmıştır. Partikül madde sınır değerleri 260 µg/m³ ten 50 µg/m³ değerine düşürülmüştür. Bu sebeple bilhassa hava akımının oluşmadığı kış aylarında partikül madde – toz sınır değerini aşan gün sayısı ısınma döneminde (Ekim – Mart) ayda 15 günü bulmaktadır.”

“İlimiz merkez ilçesinde merkezi sistem ile ısınan kömür yakıtlı kaloriferli bina sayısı (apartman, iş merkezi, işyeri, yurt vb.) 386 olarak tespit edilmiştir. Bu binalarda 10.000 ton civarında ithal kömür kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bu da İlimiz merkezinde ısınma maksatlı kullanılan kömür miktarının yaklaşık % 40’ına tekabül etmektedir.”

“İlimizde hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı denetimler ve ısınma maksatlı doğalgazın yaygınlaşması ile hava kirliliği geçmiş yıllara nazaran azalmış olsa da mevzuat çerçevesinde sınır değerlerin düşürülmesi sebebi ile İlimizde kış döneminde oluşan hava kirliliğini önlemeye yönelik radikal tedbirler alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.”

“Bu çerçevede, İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararıyla, merkezi kalorifer sistemi bulunan binalarda temiz yakıt kullanımına geçilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna rağmen, belirtilen süre içerisinde kömür kullanımına son vermeyen merkezi sistemle ısınan bina sakinlerine, İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi’ne göre Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği ceza verilmesi öngörülmektedir.”

(Haber Merkezi)