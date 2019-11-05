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Çorum için güç birliği yapacaklar

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇorumEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) güç birliği yapacak, 

Çorum için güç birliği yapacaklar

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇorumEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) güç birliği yapacak, 

05 Kasım 2019 Salı 14:59
Çorum için güç birliği yapacaklar

ÇESOB Bakanı Recep Gür’ü ziyaret eden Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, önümüzdeki süreçte Çorumlular Konfederasyonu’nu kurarak, tüm Çorumluları tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi. 
Bir diğer hedeflerinin ise Çorumlu İş İnsanları Derneği’ni kurarak, iş adamlarının birbirleriyle ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Akkuş, “Çorum için tek yumruk olacağız” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Yüksek Danışma Kurulu üyesi olduğu DünyaÇorumlu Dernekler Federasyonu’nun Genel Başkanı Metin Akkuş ve yönetiminin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un tanıtımı ve hak ettiği yere gelebilmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyledi. 
Ziyarette Federasyon Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Genel Sekreter Metin Arı, Çorum Temsilcisi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ünal da hazır bulundu. 

(İHA)

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