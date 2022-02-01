Çorum için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu, Amasya, Sinop, Samsun, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer fırtınanın etkili olacağı ve perşembe günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

