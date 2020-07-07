Çorum için buluştular

Karapıçak, Çorum protokolüne yönelik bir yemek organizasyonu düzenledi.

Yemeğe; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile parti yöneticileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda Çorum’un genel sorunları başta olmak üzere gündemde yer alan konular hakkında sohbet ve istişarede bulunuldu. (Haber Merkezi)