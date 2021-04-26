“Çorum” için buluştular

Vali Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan yönetiminde Çorum’da devam eden yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve çalışmalarla ilgili bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen buluşmada Çorum için yapılan çalışmalar ele alınırken bazı konularda da istişarede bulunuldu.

Toplantı sonunda yapılan paylaşımda da “Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Toplantımız hayırlara vesile olsun” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

