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“Çorum için biz varız”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, gazetemizi ziyaret ederek, “Çorum için üzerimize düşen her şeye biz varız” mesajını verdi.

Güncel 21.07.2020, 22:08
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“Çorum için biz varız”

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, dünkü “İddialarımızdan uzaklaşmayı çaresizce kabullenecek miyiz?” başlıklı yazısını Çorum’u sevenlere çağrıda bulunarak noktalamıştı.

Tahtasız, Çorum’un “sanayileşme”, “barış, kültür, ve sanat kenti” olma hedeflerinden sapmaması için topyekûn seferber olunması gerektiği görüşünü tekrarladı.

(Haber Merkezi)

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