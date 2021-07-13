“Çorum için birlik ve beraberliği koruyalım”

Yıldızpark Düğün Salonu’nda önceki akşam düzenlenen yemeğe AK Parti Çorum Milletvekilleri MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri siyasi parti yöneticileri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ile çok sayıda oda üyesi esnaf, çırak, kalfa ve usta katılım sağladı.

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası üyeleri ve davetliler Oda Başkanı Erol Bozkurt, Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Şen, Muharrem Uygun, Ahmet Beker, Tuncay Yalçınkaya, Akın Uysal ve Turan Arslan tarafından ayakta karşılandı.

Yemekte konuşan Oda Başkanı Bozkurt, pandemi nedeniyle uzun süredir zor günler yaşadıklarını belirterek, bu zor günlerin inşallah artık geride kalacağını ifade etti. Çorum için birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Bozkurt, 3. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeğine katılarak kendilerini onurlandıran 33 farklı meslek grubuna ait tüm oda üyelerine ve davetlilere ayrı ayrı teşekkür etti. Geleceğe dair umutlu olduğunu da dile getiren Bozkurt, “Ahi geleneğine göre hep el ele omuz omuza olalım. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Esnafın kapısı, gönlü ve sofrası her zaman herkese açıktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından odanın en eski üyelerinden ve meslekte 64 yılı geride bırakan Mehmet Kazancı’ya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Yemek, şehitlerimizin ve meslekte hayatını kaybedenlerin ruhuna okunan dua ve Deniz Soydan’ın müzikleri eşliğinde son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)