Çorum Huzurevi’ne Erişilebilirlik Belgesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Huzurevi yetkililerine almaya hak kazandıkları Erişilebilirlik Belgesi’ni teslim etti.

5378 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında ilimizde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yahya Çoban, bu kapsamda denetimi yapılan kuruluşlardan Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasına TSE tarafından belirlenen Erişilebilirlik kriterlerini büyük oranda sağladığı ve tespit edilen eksiklikleri giderdiği için Vali Yardımcısı yönetiminde toplanan komisyon tarafından ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verilmesine karar verildiğini dile getirdi.

Huzurevi yöneticilerine belgeyi teslim eden Çoban, “Yapılan bu güzel çalışmada emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

