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Çorum Hitit Dernekler Federasyonundan Başkan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi. 

Çorum Hitit Dernekler Federasyonundan Başkan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi. 

07 Mart 2020 Cumartesi 12:33
Çorum Hitit Dernekler Federasyonundan Başkan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu ve yeni dönem yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi veren ve yayın çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yollu, Hitit Güneşi Gazetesinin son sayısını ve çocuklar için hazırlanan resimli Çocuk Hakları Bildirgesi kitapçığını Taşdelen’e takdim etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ihtisas komisyonlarının kadın çalışmalarına yöneldiğini dile getiren Yollu, Taşdelen’i federasyonlarının da yer aldığı Anadolu Güç Birliği’nin 8 Mart etkinliklerine davet etti. 
Yerel derneklerin örgütlenmesinde önemli bir yere sahip olan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yönetimince gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, “Katılımcı demokrasi anlayışımız gereği belediyecilik hizmetlerimizi sunarken sivil toplumun tüm örgütlü katmanlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
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