Çorum Hicret Cami’nden örnek proje

Hicret Cami organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftüsü Muharrem Biçer, Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, Hicret Cami Görevlileri Mehmet Toprak ve İlhami Kurt, çok sayıda kuran kursu öğrencisi ile veliler katıldı. Nasreddin Hoca’dan oyun parkına, güreş minderinden pamuk şeker dağıtımına kadar etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara İl Müftüsü Muharrem Biçer’de eşlik ederek program sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi. Hicret Camii Din görevlisi Mehmet Toprak ve görevli hocalar etkinlik sonrası katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)