Çorum heyetinden Halil İbrahim Azak’a kutlama
Güncel 26.10.2021, 19:44
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Çorum heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan hemşehrimiz Halil İbrahim Azak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.
Ziyarete Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve belediye başkanları Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan hemşehrimiz Halil İbrahim Azak’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum merkez ve ilçelerine sağladığı büyük destekler için teşekkürlerini iletti.
(Haber Merkezi)
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