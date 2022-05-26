Çorum heyeti Şentop ile buluştu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çorum heyetini ağırladı.
Güncel 26.05.2022, 19:12
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ederek bir süre görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum heyetine teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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