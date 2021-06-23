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Çorum Heyeti, Bakan Akar’ı ziyaret etti

Çorum Heyeti, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

Güncel 23.06.2021, 19:19
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Çorum Heyeti, Bakan Akar’ı ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Ankara’da temaslarını bugün de sürdürdüler.
Çorum Heyeti, son olarak da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Hulusi Akar’a Çorumluların selamını ileterek, kendisini Çorum’a davet ettiklerini belirtti.

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