“Çorum her geçen gün gelişip güzelleşiyor”

Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan ile bir araya geldi. Toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, göreve başladığı günden bugüne kadar olan sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçim vaatleri arasında yer alan projelerin durumunu anlatan Başkan Aşgın, başta belediyenin temel hizmetleri olmak üzere yapılan önemli yatırımlar ve projelerin son durumunu da Milletvekili Ceylan’a aktardı.

Çorum Belediyesi olarak genel idareden destek konusunda alma konusunda kendilerine her zaman aynı zamanda AK Parti MKYK Üyesi olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın öncülük ettiğini belirten Başkan Aşgın, Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Çorum’un gelişmesi, güzelleşmesi için Çorum Belediyesi yönetimi olarak aşkla çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, özellikle de Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde milletvekilleri, il başkanı ve parti yönetimiyle de uyum içerisinde hizmetlerin yapılmasını sağladıklarını vurguladı.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum Belediyesi’nde Başkan Halil İbrahim Aşgın önderliğinde Çorum adına başarılı çalışmalara imza atıldığını ifade etti. Çorum’un yapılan hizmetlerle her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini anlatan Milletvekili Ceylan, özellikle de tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması noktasındaki çalışmaların takdire şayan olduğunu kaydetti.

Çorum adına yapılan her hizmete kimden gelirse teşekkür ettiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Bizim tek bir derdimiz var Çorum’a hizmet. Bizim derdimizle birlikte sevdamızda Çorum. Çorum, hizmetin en iyisine layıktır. Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan, girdiğimiz her seçimde yüzümüzü ağartan Çorumlulara karşı biz ne yapsak azdır. O’nun için Çorum’a belediye başkanlarımız yerelde, bizler Ankara’da hizmetlerin ve yatırımların en iyisini getirmek ve yapmak zorundayız” dedi.

Çorum Belediyesi’nin yaptığı ve başlattığı önemli projelerin olduğunu da ifade eden Milletvekili Ceylan, Başkan Aşgın ve belediye yönetimini AK Belediyecilik anlayışının en güzel örneğini sergilemeleri konusunda da bazı tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda Çorum Belediyesi’nin yapacağı bazı projeler üzerinde de istişarede bulunuldu. (Haber Merkezi)