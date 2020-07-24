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Çorum HEM’e yeni müdür

Çorum’un Kargı İlçesi’nde 8 yıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan ve son zamanlarda ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne görevine vekalet eden Burhan İncekara'nın tayini çıktı.

Güncel 24.07.2020, 20:07
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Çorum HEM’e yeni müdür

Çorum Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürü olarak yeni görevine başlayan Burhan İncekara Kargı ilçesinde yaptığı başarılı çalışmalar ve projelerle ismini duyurmuştu.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Burhan İncekara'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi vererek; “Burhan İncekara yaklaşık 8 yılı aşkın ilçemizde okul müdürü olarak görev yapan arkadaşımızla bende 2 yıl kadar çalışma fırsatı buldum.Bu süre zarfında bir çok başarılı projeye imza atan müdürümüz, son idareci atama sürecinde ilimizde en yüksek başarı puanı ile Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanmıştır. Kargı Çok Programlı Lise müdürü iken aynı zamanda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne de vekalet eden Burhan bey, okulunu bir çok Avrupa Birliği projeleri kapsamında yurtdışı eğitim etkinliklerine dahil etmiştir. Biz iyi çalışma arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.Ancak onun için il merkezinde halk eğitim merkezi müdürü olması ile eğitime yapacağı katkıları düşündüğümüzde onun adına mutlu oluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

(İbrahim EFE)

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