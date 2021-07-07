Çorum HDF’nin yeni yönetimi göreve başladı

Çorum HDF Genel Başkanı İlker Çelik, yeni yönetimde tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. İlker Çelik, “Federasyonumuz güçlü bir örgütlenme ben ve tüm arkadaşlarım bu yapıyı bir adım ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte federasyon başkanlığına İlker Çelik ve ekibi seçilmişti. Buna göre HDF yönetimi görev bölümünü de şu şekilde yaptı: “Genel Başkan: İlker Çelik, Genel Başkan Yardımcısı: Sedat Ilıman, Genel Başkan Yardımcısı: Ali Uykun, Genel Sekreter: Niyazi Zobu, Genel Sekreter Yardımcısı: Sema Ceyhan, Genel Sekreter Yardımcısı: Gizem Kulak, Sayman: Ali Deniz, Sayman Yardımcısı: Turan Hançerli, Sayman Yardımcısı: Ali Ulusoy ve Üyeler: Gürbüz Demir, İsmail Karaca, Tayfun Güler, Zehra Şahindokuyucu, Gül Sağdıç, Fatma Gündoğan, Ayşin Cansu Şahin, Müslüm Civaş ve Emre Gümüş”

(Haber Merkezi)

