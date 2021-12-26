Çorum HDF’den CHP ziyareti

Merkezi Ankara’da bulunan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nü ziyaret etti.

Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İlker Çelik, Başkan Yardımcıları Ali Uykun, Müslüm Çivaş, Meclis Başkanı Dr. Atilla Ilıman, Meclis Başkan Yardımcıları Seyit Alitaş ve Ünal Arslan’dan oluşan heyet, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi ile bir istişare toplantısı yaptı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Belediye Meclis Üyeleri ve bazı partililerimizin katıldığı toplantıda gündem hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan görüşmede ayrıca Çorum Konfederasyonu’nun kuruluş çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Mehmet Tahtasız, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. (Haber Merkezi)

