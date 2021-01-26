“Çorum, hayvancılıkta cazibe merkezi olacak”

Çorum’da 1 milyon 280 bin hektar alanın 535 bin hektarı tarım yapılabilen alanlardan oluştuğunu, 65 bin hektar çayır-mera, 400 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Tarım ve hayvancılığa elverişli bir coğrafyaya sahibiz. Buna rağmen hayvan sayımız ne yazık ki yeterli değil. 290 bin küçükbaş ve 255 bin büyükbaş hayvan sayısına sahibiz. Bu rakamların daha da artacağına inanıyorum. İlimiz şuan için hayvancılıkta istenilen düzeyde değil” şeklinde konuştu.

Ekim ayında Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü ile Valilik arasında protokol imzalandığını belirten Çiftçi, “Proje kapsamında Ekim’de müracaatlar alındı ve Kasım’da da değerlendirmeler yapıldı. 206 çiftçiyle sözleşme imzalandı. Bu birinci etap değerlendirmesi. 2021 ve 2022’de de projeye başvurular devam edecek.

Çorum’u içinde bulunduğu bölgede hayvancılık açısından bir cazibe merkezi, bir yıldız haline getireceğiz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Çorum çok daha ileri bir seviyede olacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)