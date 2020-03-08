"Çorum hayvancılıkta ari işletmeciliği sevdi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; “Çorum’da hayvancılığımızı daha sağlıklı ve sürdürebilir hale getirmek amacıyla yürütmüş olduğumuz Hastalıktan Arilik statüsüne sahip 6 adet olan hayvancılık işletme sayımızı 2019 yılı sonu itibarıyla 16 adet işletmeye çıkardık. İlimiz hastalıktan ari işletme statüsünü sevdi. İlimizde hastalıktan ari işletme olmak isteyen yetiştirici sayısının artması ile Çorum ilimiz bölge hayvancılığı için önemli bir merkez olacağı gibi işletme sahipleri de devletimiz tarafından verilen destekler ile gelirlerini artıracaktır.

Ayrıca hastalıktan ari bu işletmelerden; Tarımsal Desteklemelere İlişkin 23/10/2019 tarih ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 10 başa kadar düve alımında % 40’a kadar desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz düve tedarikini bu işletmelerden yapabileceklerdir. İşletmecilerimize Çorum Tarım ve Hayvancılığı adına teşekkür ediyorum dedi.

(Haber Merkezi)