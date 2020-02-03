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ÇORUM HAVALİMANI VE DEMİRYOLUNU HAK ETTİ

Mehmet YOLYAPAR / Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çorum’un 2019 yılı ihracatını 1 milyar 541 milyon 900 bin dolar olarak açıkladı. Bu rakamın 1 milyar 283 milyon 691 bin doları, Ahlatcı Holding’in işlenmiş altın ihracatına ait. Diğer sektörlerin ihracatı ise 258 milyon 208 bin dolar.

ÇORUM HAVALİMANI VE DEMİRYOLUNU HAK ETTİ

Mehmet YOLYAPAR / Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çorum’un 2019 yılı ihracatını 1 milyar 541 milyon 900 bin dolar olarak açıkladı. Bu rakamın 1 milyar 283 milyon 691 bin doları, Ahlatcı Holding’in işlenmiş altın ihracatına ait. Diğer sektörlerin ihracatı ise 258 milyon 208 bin dolar.

03 Şubat 2020 Pazartesi 00:53
ÇORUM HAVALİMANI VE DEMİRYOLUNU HAK ETTİ

Ahlatcı Holding, 2018 yılında 1.5 milyar dolarlık külçe altın ihraç etmiş, işlenmiş altın ihracatı ise 543 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Diğer sektörlerin ihracatı da 264 milyon olunca, 2018’de Çorum’un toplam rakamı 807 milyon dolara çıkmıştı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözü fazlasıyla gerçekleştirerek, 2019’da 1 milyar dolar barajını, hem de 283 milyon dolar gibi açık bir farkla aştı. Deyim yerindeyse, Çorum adına bir mucizeyi gerçekleştirdi.

Çorum artık, ihracatta milyar doları aşan 18 il arasında ve ihracatın süper liginde. Ve artık, bölgesinin ilk sanayileşen ili ve Karadeniz’in ihracat şampiyonu olarak, “sanayi kenti” unvanını alabilmek için ihtiyacı olan havalimanını ve demiryolunu “anasının ak sütü gibi” hak etmiş bulunuyor; 2023 yılına, havalimanına kavuşmuş, YHT hattının inşaatına başlanmış olarak girmek istiyor.

Ahmet Ahlatcı, eşi Sibel Ahlatcı, büyük oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı ve küçük oğlu Ateş Ahlatcı, Altın Rafinerisi’ni ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte…

Son Güncelleme: 03.02.2020 01:00
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