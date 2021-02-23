Çorum Havalimanı için top yerel yönetimlerde

Çorum Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, havalimanı konusundaki ısrarlı isteklerini Bakan Karaismailoğlu’na ilettiler. Bakan da, Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni ziyareti sırasında, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya “yap-işlet-devret” yöntemiyle Çorum Havalimanı’nın yapımına sıcak bakacağını ve her türlü kolaylığı sağlayacağını söyledi.

Ahmet Ahlatcı, Çorum’un hava ulaşımına kavuşabilmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirterek, bunun için 100 milyon lira verebileceğini, pistin doğalgazla alttan ısıtmasını sağlayıp terminal ve kuleyi yapabileceğini, hatta Samsun Havalimanı Terminali projesinin aynısını uygulamayı düşündüğünü söyledi. Ahlatcı, buna karşılık, 3.500 metrelik pistin de Özel İdare ve Belediye tarafından yapılması gerektiğini, her iki kurumun 50’şer milyon liralık kaynak sağlamaları halinde bu projenin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, önce fizibilitenin ortaya çıkması gerektiğini vurguladılar.

Öte yandan, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun bir hafta sonra Ahlatcı ile daha ayrıntılı bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

(Haber Merkezi)