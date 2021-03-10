Çorum Havalimanı için Avrupa’da “kampanya”

Çorum’un sanayileşmesi ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için havalimanının şart olduğunu, özellikle Avrupa’da yaşayan Çorumlular olarak bu ihtiyacı ciddi şekilde hissettiklerini anlatan Selahattin Toprakçı, havalimanı konusunda iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın fedakârlıklarını ve ÇORUM HABER’in çabalarını yakından izlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Çorum’a gelişinde, Sayın Ahlatcı büyük bir özveride bulunarak 100 milyon lira vereceğini açıkladı. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörümüz de destek verirse, Çorum havalimanına kavuşturulabilir. Anladığımız kadarıyla devlet, şimdiye kadarki kötü örnekler yüzünden tereddüt ediyor. Çorumlu projeye coşkuyla sahip çıkmak suretiyle bu tereddütleri kırabilir.” (Haber Merkezi)