“Çorum, havaalanını fazlasıyla hak ediyor”

Havaalanının Çorumlular için lüks bir yatırım olmadığını, zaruri bir ihtiyaç olduğunu belirten Derin, “Çorum halkı 20 yıldır mevcut iktidara her seçimde yüzde 60’dan fazla oy verdi. Karşılığının bu olmaması gerek” ifadelerine yer verdi.

Çorum sanayisinin çevre illere göre daha gelişmiş durumda olduğunu ancak buna rağmen mevcut iktidar partisinin havaalanını ihtiyacı olan şehre yapmayıp, Çorumlulara Merzifon’u işaret ettiğini vurgulayan Muhammed Taha Derin, önümüzdeki ilk genel seçimde bunun hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

Nüfusu Çorum’un 4’te biri olan Bayburt’a bile havaalanı yapıldığını hatırlatan Derin, “Dünyanın dört bir yanına milyon dolarlık ürün ihraç eden, 530 bin nüfusa sahip Çorum'a havaalanını çok görenler, 44 bin dolarlık ihracatı olan, 85 bin nüfuslu Bayburt'a havaalanı yapıyorlar. Bizim 3 iktidar partisi vekili ne yazık ki 1 Bayburt vekili etmiyor” diye konuştu.

Tokat’a, Yozgat ve Bayburt’a yapılan havaalanların bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Muhammed Taha Derin, bir Çorumlu olarak kesinlikle bu şehirlere yapılan yatırımların karşısında olmadıklarını ancak havaalanını Çorum’un daha fazla hak ettiğini dile getirdi.

Havaalanı yatırımına lüks diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı da eleştiren Derin, “Şimdi çıkmışlar kendi Bakanlarını eleştiriyorlar. Neden o konuşurken tepki vermediniz?” diye sordu.

Çorum’un bugüne kadar devlet yatırımlarından hep mahrum bırakıldığını anlatan Derin, demiryolu yatırımının da hala muallak olduğunu belirterek, “AKP’li bir vekil demiryolu ihalesinin 2023 yılında yapılacağını belirtirken, diğer vekil çıkıyor 2023’ten önce yapılacak diyor. Bunların daha birbirlerinden haberi yok” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Gelecek’te Çorum’a havaalanını da demiryolunu da kendi iktidarları döneminde kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)