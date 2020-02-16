“Çorum havaalanı ve demiryolunu bekliyor”

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımı ile Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Çorum eski Milletvekili eski TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Divan başkanlığına AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, üyeliklere ise AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kadın kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un seçildiği toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Danışma meclisi toplantısının açış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İhracatı 1 milyar 500 bini geçen Çorum’da Erol Olçok’un adı verilen havaalanı ve demiryoluna bir an önce kavuşmak istediklerini belirterek Ak Partiden ve genel başkan vekili olarak Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’tan bu konuda destek istediklerini dile getirdi.

Çorum bu iki temel talebine kavuştuğunda “Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz” diyerek Çorum’u ülkenin en büyük ekonomik merkezlerinden biri haline getireceklerine söz veren Ahlatcı, “Ak Parti 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini milletimizle birlikte gerçekleştirecektir. Vakit yeniden el ele verip sımsıkı sarılma vaktidir. Milli birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize uzanan her hain ele karşı Fetö’sünden Esed’ine kadar gezisinde ve 17-25 Aralıkta ve 15 Temmuz da olduğu gibi Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmaya devam edeceğiz. AK Partide 7 Ekim tarihi itibariyle 7. Olağan Kongre sürecimiz de başladı. Geçenlerde 18. Yılını kutladığımız AK Partimiz ilk günkü hizmet aşkı ve dinamizmi ile yoluna devam etmektedir. İlimizdeki kongre sürecinin uyumlu şekilde sona ereceğine inancımız tamdır. İnandığımız yolda millet için yürüyerek 18 yıldır elde ettiğimiz başarılara yenisini ekleyeceğiz. Çorum Türkiye’de AK Partinin ilk belediyesi olma gururunu yaşıyor” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Hacı Bayram Veli’nin “Şehirler taş ile toprak arasına inşa edilirken aslında inşa edilen insanın kendisidir. İnsanın gönlünde ne varsa o görülür. Gönlünde taş olanın şehri taş, gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur” dediğini hatırlatarak, gönüllerindeki aşkı millet ve teşkilat ile birlikte ilmek ilmek dokuyarak Çorum’u gülistana çevirdiklerini kaydetti.

Ak Parti’nin mazlum coğrafyaların umudu insani hareket vizyonu ile yola çıktığını anlatan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da 18 yılda 100 yıllık değişim gerçekleştirildiğini vurguladı. 2023-2053 ve 2071 hedeflerinin birlikte gerçekleştirileceğini anlatan Kavuncu, “ya olacağız ya da öleceğiz dedik. Karanlığın en koyu olduğu zaman sabaha en yakın saatlerdir. Bu adanmışlık olduğu sürece yolumuza devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzh

an Kaya ise, AK Partili olmanın: bu milletin davasının medeniyet mücadelesinde bayraktarlığa talip olmak anlamına geldiğini kaydetti.

Rusya ve Amerika ile baş edildiğini ve manipülasyonlara rağmen Dolar’ın düşmeye devam ettiğini belirten Kaya, hızlı tren projesi tamamlandı nasip olursa 2021 yılında ihale olacak. Hastanenin yanına onkoloji kanser tanı merkezi yapıyoruz bunu hayırseverler aracılığı ile yapıyoruz Çorum bu anlamda bölgenin tanı merkezi olacak” dedi. İl Danışma Toplantısı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşmaları ile sona erdi. (Erkan BAYATLI)