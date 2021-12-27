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Çorum halkının yeni yıldan öncelikli beklentisi “ucuzluk”

Çorum’da vatandaşlara yeni yıldan beklentilerini sorduk. 2021 yılında hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar yeni yılda fiyatların ucuzlamasını bekliyor. 

Güncel 27.12.2021, 15:30 27.12.2021, 22:07
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Salgın, orman yangınları, kuraklık, depremler, ekonomik kriz… Ülke olarak zor geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Biz de Çorum Haber mikrofonlarını vatandaşlara uzattık, 2022 yılından beklentilerini sorduk. 
İşte aldığımız cevaplar;
Fiyatların düştüğü bir yıl dilediğini söyleyen bir genç, “Ben de bu yıl atanmayı diliyorum. Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir” diye konuştu. 
Bir vatandaş başta sağlık dilerken, “2022 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. Mutluluk diliyorum herkese. Öncelikle dünyada barışın, adaletin olduğu bir yıl olsun. Ama en çok sağlık diliyorum” ifadesini kullandı. 
Bir genç hayat pahalılığından şikayet ederek, “2022’de zamların geri alınmasını istiyorum. Dilediğimiz hiçbir şeyi alamıyoruz. Hayat çok pahalı” açıklamasını yaptı. 

‘FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ BEKLİYORUZ’
Elindeki market fişlerini gösteren bir vatandaş fiyatların pahalılığından dert yanarak şunları söyledi: “2022 yılından en büyük beklentim ucuzluk. Marketten geliyorum bakın şu listeye 5 kilo yağı 128 liraya aldım. Şekerin torbası 450 lira. Ben çiftçiyim. Gübre 650 lira. Yeni yılda bu fiyatların düşürülmesini bekliyoruz.”
Bir vatandaş yeni yıldan sağlık, sıhhat ve huzur dilerken, bir başka vatandaş hayat pahalılığının giderilmesini diledi. 
Yeni yılda atanmayı bekleyen bir sağlıkçı, “Sağlıklı, mutlu bir yıl olmasını diliyorum öncelikle ve 2022’nin atandığım bir yıl olmasını diliyorum. Umarım herkesin güldüğü bir yıl olur” dedi.
Bir vatandaş, “Yeni yıldan sağlık, sıhhat, ortalığa bir huzur gelmesini bekliyorum. İnşallah bolluk olsun. Marketlerde fiyatlar aşağı düşsün, ucuzluk olsun. Güllük gülistanlık olsun umudumuz o yönde” dedi.
‘GELEN GİDENİ ARATIYOR’
Yeni yıldan hiçbir beklentisi olmadığını kaydeden bir vatandaş, “Yeni yılda umudum yok. Bakıyoruz da şöyle gelen gideni aratıyor. 2022 yılında da 2021 yılını ararız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
Yeni yıldan ne beklentimiz olacak ki diye soran bir vatandaş şöyle devam etti: “Türkiye’nin durumu ortada. Allak bullak bir haldeyiz. Dolar 18 liraya çıktı. Yarım saatte hemen füzeye binmiş gibi yerin dibine indi. Ama bakıyorsun marketlere, benzinliklere hiçbir şeyin fiyatı inmedi. Pazarlarda fiyatlar düşmedi. Bir koli yumurta 45 lira olmuş ne bekleyelim biz yeni yıldan?”
‘YENİ YILDA YENİ ZAMLAR OLMASIN’
Bir taksici sağlık dolu bir yıl dileyerek, “2022 yılında ekonomimizin iyi gitmesini, zamların olmamasını, özellikle bizim akaryakıt fiyatlarımız çok yüksek onların bir an önce indirilmesini bekliyoruz. Çorum için de trafik akışının düzenlenmesini bekliyoruz. Şehir trafiği çok sıkışık, ilerleyemiyoruz. Gidip gelemiyoruz, yolcu indiremiyoruz. Bunlar bizim için çok büyük sorun, yeni yılda belediyeden de bunu çözmesini istiyoruz” dedi.
Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dileyen bir vatandaş, şu ifadelere yer verdi: “2022’de herkese sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. Bir de huzur diliyorum. Başka bir şey önemli değil, her şey gelip geçici. Sağlık önemli, bak ben hasta bezi taşıyorum, sağlık yoksa hiçbir şeyin önemi yok.”
Yeni yıldan umutsuz olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Bir yandan her şeye zam geliyor. Ülkede zamdan başka bir şey yok yeni yıldan ne beklentimiz olsun” diye konuştu. 
Şükretmek gerektiğini vurgulayan bir vatandaş şöyle devam etti: “Allah bundan geri koymasın. Bu kadar olursak yine iyi. Büyük şükürler olsun, şu bolluğumuza bak. Yani bunu inkar edenleri de anlamak mümkün değil.”
‘Her şeyden önce vatandaşlarımıza sağlık diliyorum’ diyen bir vatandaş, herkesin geçim derdinde olduğunu, zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Marketlerde hiçbir ürünün fiyatı düşmedi ama biz vatandaş olarak ne diyebiliriz ki. 2022 yılında da Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadesini kullandı. 


Nurdan Akbaş – Yusuf Çınar

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