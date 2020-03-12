“Çorum halkının hukukunu sonuna kadar koruyacağız”

Adliye binası önünde dün saat 14.00’de bir araya gelen CHP Belediye Meclisi Grubu’na İl Başkanı Mehmet Tahtasız da eşlik etti. Grup adına konuşan İl Başkanı Tahtasız, Mart ayı meclis toplantısında belediye personel şirketinin kurum dışı personel alımı ile ilgili sorulara ve belgelere belediye yönetimi tarafından kamuoyunu ikna edici hiçbir cevap verilmediğini belirti.

Mehmet Tahtasız, belediye yönetimine bazı uyarılarda bulunarak, “Oturduğunuz makamlarda eşit, adil, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyin. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesinin icraat ve faaliyetlerini adım adım takip edip, tüm Çorumlu hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu korumak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de seviyeli siyaset dilinin yerleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem genel merkezimiz hem de yerel de bizler gayret gösteriyoruz. Fakat iktidarın hem ulusal bazda hem de yerel yönetimlerde kullandığı dil rahatsız edici düzeydedir. Sayın Belediye Başkanının siyasi sorulara cevap vermesi gereken yer kendi personelinin yaptığı yandaş bir firmanın sponsor olduğu program değildir.

CHP Belediye Meclis grubundaki arkadaşlarımın muhalefet politikalarını ve çalışmalarını takdir ediyorum. Bilgisiz, belgesiz hiçbir iddiada yada iftirada bulunmuyorlar. Meclis grubumuz halkımıza olan sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmektedir. Mart ayı meclis toplantısında belediye personel şirketinin kurum dışı personel alımı ile ilgili sorulara ve belgelere belediye yönetimi tarafından kamuoyunu ikna edici hiçbir cevap verilmemiştir. Bunun için bugün burada belediye personel şirket müdürü hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan suç duyurusu yapmış bulunmaktayız.

Buradan yetkililere sesleniyorum; Oturduğunuz makamlarda eşit, adil, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyin. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesinin icraat ve faaliyetlerini adım adım takip edip, tüm Çorumlu hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu korumak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun, kuruluşun ve devrimlerin partisidir. Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu huzur ve refah dolu günlere çıkaracak olan yine partimizdir”

(Yusuf ÇINAR)